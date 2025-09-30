پخش زنده
امروز: -
جزئیات برنامههای چهارباغ عباسی در سیوهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر طرح چهارباغ عباسی گفت: همزمان با سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان، مجموعهای از برنامههای شاد، فرهنگی و آموزشی از دوازدهم تا هفدهم مهر در میدان انقلاب ابتدای چهارباغ عباسی تدارک دیده شده است تا فضایی متفاوت برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها رقم بخورد.
سیروس خوراسگانی با اشاره به برنامههای چهارباغ عباسی در سیوهفتمین جشنواره فیلم کودکان اصفهان تاکید کرد: این برنامهها از دوازدهم تا هفدهم مهر، هر روز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در میدان انقلاب و ابتدای چهارباغ عباسی برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای شاخص جشنواره افزود: در این رویداد، جشنهای شبانه، رادیو جشنواره، پاتوق گفتوگو، موسیقی و سرودهای کودکانه، نمایشهای شاد و غرفههای متنوع فرهنگی و آموزشی برپا خواهد شد.
مدیر طرح چهارباغ عباسی با اشاره به برخی از مهمترین بخشهای برنامه گفت: برپایی غرفه «کودکان مظلوم غزه را دوست داریم»، غرفه «چهارباغ نوجوانی» شامل مشاوره و استعدادیابی، غرفه «خلاقیت سلام جشنواره» با ساخت کاردستیهای مرتبط با جشنواره، غرفه «گنج خانواده» با آموزش فیلمسازی کوتاه و استعدادیابی کودکان و نوجوانان، کارناوال کاغذی کودکان با هدف نمایش خلاقیت در قالب فیلمهای جشنواره، غرفه «خلاقیت کودکان با نیازهای ویژه»، غرفه «حقوق شهروندی کودک و نوجوان»، کارناوال عروسکهای کارتونی، غرفه «رویاشهر» ویژه مرور خاطرات نوستالژیک جشنواره، غرفههای بازی و تفریح، میزهای مشاوره و تولید محتوای ویژه فضای مجازی از جمله برنامههای جشنواره در چهارباغ عباسی اصفهان است.
خوراسگانی با اشاره به برگزاری رویداد ویژه برای کودکان اوتیسم و سندروم تاکید کرد: یکی از بخشهای ویژه این دوره، رویداد خلاقیت و هنر کودکان اوتیسم و سندروم است که با مشارکت دانشگاه هنر اصفهان، روز یکشنبه سیزدهم مهر از ساعت ۹:۰۰ با حضور حدود ۲۰۰ نفر برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور در مدارس و پیشدبستانیها ادامه داد: در طول جشنواره، هر روز از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارباغ عباسی میزبان برنامههای ویژه برای مدارس و پیشدبستانیها خواهد بود.
مدیر طرح چهارباغ عباسی تاکید کرد: هدف از برگزاری این برنامهها، ایجاد فضایی شاد، خلاق و خاطرهانگیز برای کودکان، نوجوانان و خانوادههای اصفهانی در کنار جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است.