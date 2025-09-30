

سرهنگ حسن دانایار در این نشست با بیان اینکه عملیات ساخت پل سوم بشار یاسوج حدود دو دهه پیش آغاز شد ولی تا کنون یک باند این پل باقی مانده است، افزود: ۱۵ نفر تا کنون در حوادث رانندگی این پل جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نشست شورای ترافیک با دو محور رفع ترافیک درون شهر یاسوج و بررسی مشکل سرویس مدارس امروز برگزار شد.سرهنگ حسن دانایار در این نشست با بیان اینکه عملیات ساخت پل سوم بشار یاسوج حدود دو دهه پیش آغاز شد ولی تا کنون یک باند این پل باقی مانده است، افزود:

دانایار عنوان کرد: یک متر خط کشی طولی و عرضی در خیابان ها و معابر شهر یاسوج وجود ندارد.

حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه و بویراحمد هم با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات شورای ترافیک گفت: مصوبات جلسات شورای ترافیک باید منجر به کاهش ترافیک شود نمی‌گویم کار انجام نمی‌شود اما نظارت‌ها ضعیف است.

وی افزود: دو بار بها فرماندار بویراحمد تماس گرفتم و قرار شد ساعت ۶ و سی دقیقه تا ۷ و سی دقیقه ی عصر در میدان شهدای نیروی انتظامی حاضر شود .

حسینی اضافه کرد: ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در این ایستگاه( میدان شهدای نیروی انتظامی ) منتظر تاکسی هستند و ترافیکی سنگین در این منطقه ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه رتبه سوم‌ کشور در برخورد با تخلفات را داریم اضافه کرد:حالا سوال اینجاست پولش کجا می‌رود؟ پولش در قالب ماده ۲۳ می‌رود و باید این مهم پیگیری شود و حقمان را دریافت کنیم.

سرهنگ محسن حسینی با تاکید بر اینکه نیاز است برخی خیابانها در یاسوج یک طرفه شود از عملکرد مسئولان استان انتقاد کرد و گفت: جلسات شورای ترافیک برای مسئولان اهمیتی ندارد و اگر این جلسه اهمیت داشت استاندار برای یک بار هم که شده در این جلسه حاضر می شد.

در ادامه فرج‌زاده مدیرکل شهری و شوراهای استانداری گفت: استاندار تا کنون بیش از پنج بار با شهرداری و شورای شهر یاسوج با هدف برون رفت از ترافیک جلسه برگزار کرد و در این نشست ها ۷ پروژه شامل ادامه بلوار کشاورز، تکمیل باند دوم پل سوم بشار، جاده کردلاغری به سمت تا خسرو، خیابان جمهوری و بلوار 45 متری آیت‌الله ملک‌حسینی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این امید را به مردم می‌دهیم که ادامه پل چهارم تا جاده شیراز به دستور استاندار به مناقصه رفته و دستگاه مشخص و مطالعات فاز اجرایی انجام شده است.

فرج‌زاده اضافه کرد: استاندار و معاون عمرانی پیگیر مسئله ترافیک شهر یاسوج هستند اما شهرداری باید جدی‌تر پای کار باشد چرا که ما مسئول مستقیم مسائل ترافیکی نیستیم .

وی عنوان کرد: فردا بازدید میدانی با حضور اعضای شورای ترافیک از دو نقطه ی شهر یاسوج که پرترافیک هستند انجام می شود و با خودروهایی که معاینه فنی ندارند و بیش از حد دانش آموز سوار می کنند برخورد جدی می شود.