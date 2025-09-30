به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد علمی با هدف ارتقای سطح علمی کادر درمانی منطقه و بهبود کیفیت خدمات درمانی و با حضور جمعی از پزشکان و متخصصان رشته‌های رادیولوژی، ارتوپدی و فیزیوتراپی در مرکز تصویربرداری پزشکی و آموزشی بوکان برگزار شد و جدیدترین تکنیک‌های تصویربرداری و تجربیات بالینی برای تشخیص و درمان آسیب‌های زانو مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مسئول برگزاری این رویداد علمی- تخصصی گفت: در این نشست تخصصی ، روش‌های نوین درمان آسیب‌های زانو بحث و بررسی شد.

دکتر رنجی افزود: این نشست با هدف بیان روش‌های نوین علمی، کاربردی، آموزشی و پژوهشی بصورت ماهیانه و با حضور کارشناسان این حوزه برگزار می‌شود و تلاش می کنیم این نشست‌ها در آینده بصورت گسترده‌تر و وسیعتر با امتیازات بازآموزی برگزار شود.



دکتر حسین احمدزاده فوق تخصص ارتوپدی نیز در این نشست گفت: این جلسات و نشست‌های تخصصی می‌تواند در ارتقای سطح علمی و آموزشی پزشکان و کادر درمانی مفید باشد.

وی گفت:این جلسات برای متخصصان و جراحان ارتوپدی، فیزیوتراپیست ها، متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، طب ورزش، پرستاران، دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی برگزار می شود و در آن مباحث مربوط به جراحی زانو، تعویض مفصل زانو و آسیب‌های ورزشی زانو مورد بررسی قرار می گیرد.