سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تفاهمنامه همکاری مشترک مهارتآموزی سربازان وظیفه را با استانداری خراسانجنوبی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای این استان و قرارگاه مهارتآموزی سربازان امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این تفاهمنامه با هدف تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به صنایع و معادن، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی استان خراسان جنوبی به امضا رسیده است.
مجری طرح توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، در این باره گفت: این سازمان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، نسبت به مهارتآموزی سربازان علاقهمند به فعالیت در معدن و صنایع معدنی در استانهای معدنخیز اقدام میکند.
وی افزود اجرای این طرح گامی مهم در بهرهگیری از سرمایه انسانی جوان کشور در دوران خدمت سربازی برای دستیابی به اهداف توسعهای و اقتصادی محسوب میشود.
حسنزاده خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز معادن استانها از نظر تعداد و رشتههای مورد نیاز، سربازان مورد نظر با همکاری نیروهای مسلح تعیین شده و آموزش لازم را فرا خواهند گرفت. سربازان آموزشدیده پس از پایان خدمت، با هماهنگی سازمانهای ذیربط در معادن مشغول به کار خواهند شد.
وی همچنین یادآور شد این طرح علاوه بر استان خراسان جنوبی، در استانهای کرمان و آذربایجان غربی نیز اجرایی شده و در همه استانهای معدنخیز کشور عملیاتی خواهد شد.