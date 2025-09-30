به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پارسافر با بیان اینکه ۷۵۰ صنف عرضه مواد دخانی در استان فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها فاقد پروانه کسب هستند، افزود: افزایش مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف بویژه بین افراد زیر چهارده سال زنگ خطر سلامت را به صدا در آورده است.

وی با اشاره به اینکه این افزایش مصرف علاوه بر جوانان و نوجوانان بین زنان هم دیده می‌شود، عنوان کرد: مصرف دخانیات در گذشته بین زنان نیم درصد بود و حالا به بیش از پنج درصد افزایش یافت.

مدیر سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به مرگ سالانه حدود شصت هزار نفر در اثر مصرف دخانیات در کشور گفت: این آمار در کهگیلویه و بویراحمد (بین افراد پانزده تا شصت سال) حدود بیست درصد جمعیت را درگیر کرده است.