سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام آغاز به‌کار رسمی سامانه «ثبت و پلاک‌گذاری پهپاد‌های غیرنظامی» هشدار داد که از امروز پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان هواپیمایی کشوری، در راستای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های پهپادی، «سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپاد‌های غیرنظامی» فعال شد.

از این پس، همه دارندگان پهپاد‌های کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربرد‌های غیرنظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی https://uas.caa.ir اقدام کنند.

گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور ایجاد ثبات، مدیریت و به‌کارگیری ایمن این وسایل پرنده، اقدام به فعال‌سازی این سامانه کرده است.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب شده و با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه خواهد بود.

همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه می‌توانند با مراجعه به شیوه‌نامه ۹۰۶۰ از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.

هموطنان در صورت هرگونه پرسش یا پیگیری می‌توانند با شماره ۹- ۶۶۰۷۸۷۰۰-۰۲۱ داخلی ۸۰۶ تماس بگیرند.