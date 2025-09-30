رئیس امور قرارداد‌های شرکت پالایش گاز ایلام از انعقاد ۲۹ فقره قرارداد به ارزش بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۳۴ درصد از ارزش این قرارداد‌ها به پیمانکاران بومی استان ایلام اختصاص یافته است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رضا شیرخانی» رئیس امور قرارداد‌های شرکت پالایش گاز ایلام اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، این شرکت در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی، تولید بار اول، تعمیرات تجهیزات، خدمات حجمی، خرید خدمات مشاوره، نگهداری و توسعه، موفق به عقد ۲۹ فقره قرارداد شده است.

وی با اشاره به توزیع مالی قراردادها، افزود: کل ارزش ریالی این قرارداد‌ها بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم پیمانکاران بومی استان ایلام از این میزان، بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۶ درصد و سهم پیمانکاران غیربومی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد است.

شیرخانی به تخصیص بودجه اشاره و تصریح کرد: از این مجموع، ۹ قرارداد با ارزش ۳۳۰۰ میلیارد ریال از محل بودجه جاری منعقد شده که ۲۱۰۰ میلیارد ریال معادل بیش از ۶۰ درصد آن به ۴ شرکت پیمانکاری بومی اختصاص یافته است، همچنین از محل بودجه سرمایه‌ای نیز ۲۰ قرارداد به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال امضا شده که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۸ درصد آن سهم ۶ شرکت پیمانکاری بومی بوده است.

رئیس امور قرارداد‌های پالایش گاز ایلام یکی از قرارداد‌های شاخص این دوره را، عقد قرارداد ساخت ماده شیمیایی « متیل دی اتانول آمین» (MDEA) برای اولین بار در کشور دانست و عنوان کرد: این قرارداد با ارزش ۱.۲ میلیون یورو با شرکت ایرانی "آراد صنعت ماهان" منعقد شده که گامی مهم در راستای داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات است.

وی با تأکید بر توجه به توانمندسازی اقتصاد محلی و تکیه بر جوامع همجوار، گفت: افزایش سهم پیمانکاران بومی در قراردادها، بخشی از راهبرد کلان شرکت پالایش گاز ایلام برای توسعه متوازن منطقه و مشارکت حداکثری نیرو‌های بومی در پروژه‌های عظیم ملی با رعایت قوانین موضوعه است.