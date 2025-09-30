به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت راه اندازی دو رام قطار شهری کرج گفت: دپو یکی از ضرورت های راه اندازی و تکمیل قطار شهری کرج است.

حسین مهاجری با حضور در سیمای البرز برنامه نگاه مردم گفت: مدیریت شهری دو رام قطار را خریداری کرد و پس از تعمیرات اساسی وارد شهر کرج شد و این دو رام قطار، امکان بهره برداری آزمایشی خط آماده شده مترو شهری را فراهم کرد.

به گفته مهاجری در شبکه سیمای البرز، موضوع دپو مسئله ای است که سال ها شورای اسلامی شهر کرج پیگیر آن است و بنابر پیگیری های صورت گرفته، زمین مناسب برای دپو، زمینی از دانشگاه خوارزمی است که پیگیری های موثری انجام شده است و ما انتظار آن را داشتیم که این مهم از طرف دانشگاه تأمین شود که محقق نشده است.

وی با حضور در برنامه نگاه مردم عنوان کرد: مدیریت شهری کرج آمادگی دارد در قبال این زمین، نیازهای دانشگاه خوارزمی را تامین کند ولی مسائلی بود که به سرانجام نرسید و در حال حاضر ما از ظرفیت دپو زمین دانشگاه خوارزمی بی بهره هستیم. هرچند جایگزین هایی انجام و تعمیرگاه موقت در مسیر تونل قرار گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج به مجری سیمای البرز اظهار کرد: راه اندازی در تمام دنیا به صورت یک اقدام مرحله ای است و خطی که تکمیل می شود، مشکلات آن احصاء و بهره برداری آزمایشی حداقل ترددها انجام می شود تا در نهایت تکمیل پروژه ها در طول زمان انجام شود.

بهره برداری قطار مترو شهری کرج مطالبه شهروندان است

رئیس خانه ارتقا شهروندی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و مطالبه گری شهروندی گفت: بهره برداری قطار مترو شهری کرج مطالبه شهروندان است.

شاه حسینی با حضور در سیمای البرز و برنامه نگاه مردم در رابطه با اهمیت بهره برداری از متروشهری کرج گفت: هر کسی در هیئتی که می‌نشیند باید نسبت به گذشتگان خود توجه داشته باشد و پاسخگو باشد.

وی به مجری سیمای البرز افزود: اولین مطالبه ما این است که چرا ۲۰ سال مترو به طول کشید شهری که ترافیک و مشکلات آلودگی هوا دارد و در طول این ۲۰ سال تونل‌ها کنده شده است با وجود این امیدوار هستیم که ساعت‌های اولیه رفت و آمد برسیم تا مردم بهینه استفاده کنند. ما محمدشهر و فرودگاه پیام و دیگر قسمت‌ها را داریم که همه منتظر بهره برداری از این طرح هستند.

رئیس خانه ارتقاء شهروندی در سیمای البرز مطرح کرد: نکته دیگر فرهنگ سازی است، دپو یکی از اساسی‌ترین مقطع‌های مترو است، به عنوان یک مطالبه گر عرض می‌کنیم که اگر جای پارکینگ ماشین را نداشته باشیم نمی‌توانیم ماشین را بخریم. اگر مطالبه‌ای وجود داشته باید پیگیری کرد.

شاه حسینی در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: متولیان و مسئولان امر باید پاسخگو سرمایه گذاری ۲۰ ساله شهروندان شهر کرج باشند، برای این منظور باید جریان مذاکرات و پیگیری‌ها با دغدغه و دلسوزی‌ پیش رود.