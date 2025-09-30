

وی گفت: واحدهای متوسط و کوچک به دلیل اینکه صادرات ندارند نیازی به کارت بازرگانی ندارند، با کارخانه‌های بزرگ به زودی وارد مذاکره می شویم، به غیر از بهنوش گچساران و برخی از واحدها، با بقیه واحدها در این خصوص گفت و گو می کنیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، قبادی با بیان اینکه بر اساس قانون درآمد اتاق از محل سه در هزار و چهار در هزار کارت‌های بازرگانی است ،افزود: در گذشته به دلیل اینکه کارت بازرگانی واحدهای بزرگ مانند سیمان مارگون و پتروشیمی گچساران در تهران صادر می‌شد، اتاق یاسوج سهمی از این محل نداشت. با پیگیری‌های انجام شده و همکاری استانداران پیشین و فعلی، کارت بازرگانی سیمان مارون و پتروشیمی در حال حاضر به استان منتقل شده و این امر باعث افزایش چند برابری درآمد اتاق خواهد شد.وی گفت: واحدهای متوسط و کوچک به دلیل اینکه صادرات ندارند نیازی به کارت بازرگانی ندارند، با کارخانه‌های بزرگ به زودی وارد مذاکره می شویم، به غیر از بهنوش گچساران و برخی از واحدها، با بقیه واحدها در این خصوص گفت و گو می کنیم.

وی گفت: این منابع مالی امکان ارائه خدمات بیشتر به اعضا، برگزاری همایش‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.

قبادی اظهار کرد: واحد فولاد استان با مشکلی اساسی در حوزه مالکیت مواجه است و پرونده آن در اداره ثبت هنوز تعیین تکلیف نشده است. امیدواریم با پیگیری مسئولان ذی‌ربط، این مانع هرچه زودتر رفع شود.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در بسیاری از بخش‌ها از جمله معادن، شیلات و پرورش ماهی ظرفیت‌های بالایی دارد و فعالان این بخش‌ها اغلب عضو اتاق بازرگانی هستند.