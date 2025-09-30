رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به بررسی پیشنهاد مطرح شده از هیات حل اختلاف خوزستان به منظور انحلال شورای شهر، در خصوص جزئیات جلسه بررسی این پیشنهاد در وزارت کشور توضیحی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی درباره بررسی پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز در جلسه امروز در وزارت کشور اظهار کرد: جلسه شورای حل اختلاف در وزارت کشور در خصوص بررسی پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحث مختلف توسط رئیس شورای شهر اهواز مطرح و توضیحات ارائه شد.

مطیعی بیان کرد: این جلسه بدون رأی نهایی به پایان رسید و مقرر شد هیأت حل اختلاف کشور در روز‌های آینده بررسی‌های لازم را انجام دهد و نظر و رأی نهایی خود را اعلام کند.