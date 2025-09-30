پخش زنده
هارون ناصرالدین عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس جنبش حماس تاکید کرد: فراخوان برای یورش به مسجد الاقصی پافشاری بر جنگ دینی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش حماس در شبکه فضای مجازی نوشت: هارون ناصرالدین عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس جنبش حماس اعلام کرد: فراخوان ادعایی "گروههای هیکل" برای یورش گسترده و خطرناک به مسجد الاقصی در عید موسوم به عید عرش یهودیان، به مثابه پافشاری بر جنگ دینی است که رژیم اشغالگر علیه مسجد الاقصی به راه انداخته و نیز به معنای استمرار تلاشهای این رژیم برای تقویت پروژه یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی و نیز انجام آداب تلمودی در صحنهای مسجد الاقصی است.
ناصرالدین افزود: این اعلامیهها و فراخوانها نشان دهنده میزان افراطی گری و کینه و حیله و فریبی است که شهرک نشنیان از مسجد الاقصی و شهر قدس به دل دارند. این فراخوانها همچنین نشانگر قلدرمآبی دولت اشغالگر افراطی است که بر این یورشها نظارت دارد.
عضو ارشد حماس افزود: سال گذشته عبری شاهد یورش بیش از ۵۸ هزار شهرک نشین به صحنهای مسجد الاقصی بود که رقم بی سابقهای است و نشان دهنده میزان تنش زایی و تلاش شهرک نشینان برای تحقق رکوردی جدید در اعیادشان جهت تحمیل یهودی سازی دائمی است.
وی گفت: مسجد الاقصی حق کامل مسلمانان است و هیچگونه تلاشی برای نابودی هویت یا تغییر ظواهر آن موفق نخواهد بود. وی رژیم اشغالگر را مسئول کامل پیامدهای این سیاستها و تجاوزات، اعم از خشم مردم و تشدید حملات مقاومت دانست.
عضو دفتر سیاسی حماس از مردم فلسطین در قدس و سرزمینهای اشغالی و همه نقاط تماس خواست به طور گسترده در مسجد الاقصی حضور یابند. وی همچنین بسیج امت عربی و اسلامی برای یاری مسجد الاقصی و مخالفت با تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق، ملت و اماکن مقدسه را خواستار شد.