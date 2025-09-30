دانش آموزان یکی از مدارس همدان، با اجرای نمایشی متفاوت در مورد انرژی پایدار هسته‌ای، کاربرد‌های این فناوری حیاتی را بطور ملموس برای همکلاسی هایشان نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شعار نمایش دانش آموزان ، «انرژی صلح آمیز هسته‌ای بود»، که با گفتن کاربردهای همچون داشتن محیط زیستی سالم تر؛ سوختی پایدار؛ تامین برق؛ شیرین کردن آب و همچنین درمان و تشخیص بیماری‌هایی همچون گرفتگی عروق قلب و سرطان بچه‌ها را بیشتر با این فناوری آشنا کردند.

بیشتر بدانیم:

انرژی هسته‌ای، انرژی موجود در هسته یا هسته اتم است.

اتم‌ها واحد‌های کوچکی هستند که تمام مواد موجود در جهان را تشکیل می‌دهند و انرژی چیزی است که اجزای هسته را به هم می‌چسباند.

مقدار زیادی انرژی در هسته متراکم یک اتم وجود دارد، در حقیقت نیرویی که اجزای هسته را در کنار هم نگه می‌دارد رسماً نیروی قوی یا نیروی هسته‌ای قوی نامیده می‌شود.