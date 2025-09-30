پخش زنده
استاندار خوزستان در خصوص طرح اختصاص دو درصد فروش نفت به استانهای نفتخیز گفت: ما به جد پیگیر آن و همچنین بازگشت حسابهای بانکی شرکتها به درون استان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده در رابطه با موضوع تفویض اختیار استانداران سراسر کشور، گفت: تفویض اختیار استانداران میتواند بسیار مؤثر واقع شود. ما اگر بتوانیم در استانها کارها را با سرعت بیشتری انجام دهیم، یعنی تصمیمگیریها، طراحیها، اجرا و مدیریت سریعتر صورت گیرد. به نظر من آقای رئیسجمهور بر اساس یک ضرورت و با دقت این موضوع را تشخیص داده و ابلاغ کردهاند و این قابل توجه است، تا به هر حال استانها بتوانند از این اختیارات در بخشهای مختلف استفاده کنند که این امر احصا شده است؛ ما در بخشهای اقتصادی و سایر بخشهای مختلف واقعاً این موضوع را از نزدیک احساس کرده و درک کردهایم و میتوانیم گامهای بلندی برداریم.
وی افزود: تفویض اختیار استانداران قطعاً بسیار مؤثر خواهد بود و به نظر من یک ضرورت است و دولت نیز بهخوبی آن را تشخیص داده و امیدوارم تأثیرات مثبتی در عمل داشته باشد.
پی گیر بازگشت حسابهای بانکی به داخل استان خوزستان هستیم
موالی زاده در خصوص طرح زمان ریاست جمهوری شهید رجایی مبنی بر اختصاص دو درصد فروش نفت به استانهای نفتخیز، اظهار کرد: ما به جد پیگیر آن هستیم، اما فقط این موضوع نیست بلکه ما موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها، بازگشت حسابهای بانکی آنها، به درون استان و مباحث مختلف دیگری را داریم که کاملاً روشن است؛ یعنی شرکتها وقتی در منطقهای حضور دارند، یعنی منافعی دارند و به هر حال خواه ناخواه مشکلاتی نیز از قبل فعالیت آنها ایجاد میشود؛ از جمله مشکلات زیستمحیطی، جذب نیروی محلی یا بحث مدیران پروازی که قاعدتاً این مسائل باید رفع شود.
وی ادامه داد: این قبیل مسائل مورد توجه است و امیدواریم انشاءالله این مشکلات رفع شود، لذا ما پیگیر این مسائل از جمله سهم دو درصد فروش نفت برای استانهای نفتخیز به صورت جدی هستیم. همچنین اگر بازگشت حسابهای بانکی، دفاتر بیمه و مالیات و خرید شرکتها هرچه بیشتر در درون استان انجام شود، به نفع خود شرکتها نیز خواهد بود؛ یعنی باید یک همکاری با محیط پیرامون وجود داشته باشد.