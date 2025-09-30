عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش برخی باند‌های قدرت و ثروت برای ایجاد سامانه‌های موازی در اتصال کد ملی به کدپستی گفت: مجلس با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، از برخی اقدامات موازی و مشکوک در حوزه اتصال کدملی به کدپستی انتقاد کرد.

وی گفت: برخی افراد و نهادها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی و بعضاً انحرافی برای اتصال کدملی به کدپستی هستند، در حالی‌ که طبق قانون، تنها سامانه رسمی و قانونی برای این موضوع، سامانه ملی املاک و اسکان است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تاکنون بیش از ۷۸ میلیون کدملی معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور در این سامانه ثبت شده و روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر با مراجعه به آن اطلاعات اقامتگاه خود را به‌روزرسانی می‌کنند.

خضریان با اشاره به مصوبات قانونی مربوطه گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به استعلام محل سکونت از طریق این سامانه هستند و تاکنون ۱۲ دستگاه به آن متصل شده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: متأسفانه این وزارتخانه که طبق قانون متولی اصلی اتصال کدملی به کدپستی است، حتی در جلسات اصلی کارگروه دولت برای این موضوع حضور ندارد و انفعال وزیر در این زمینه نگران‌کننده است.

عضو کمیسیون اصل نود تأکید کرد: اگر وزیر راه نتواند جلوی اقدامات سودجویانه و فعالیت کاسبان آدرس را بگیرد، مجلس به دلیل ترک فعل با او برخورد قانونی خواهد کرد.

خضریان در پایان خواستار تمرکز دولت و دستگاه‌ها بر توسعه و تقویت سامانه ملی املاک و اسکان شد و گفت: ایجاد سامانه‌های موازی، علاوه بر اتلاف منابع، نقض صریح قانون است و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.