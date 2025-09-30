به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی البرغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین گفت اسرائیل در اجرای پاکسازی قومی غزه شکست خورده، اما آن را به طور کامل ویران کرده است. این رژیم باید مجبور شود تا غرامت ویرانی غیرانسانی را که ایجاد کرده است پرداخت کند. توقف جنگ و کشتار جمعی و کاهش رنج انسانی مهم است، اما طرح ترامپ، فلسطینیان و ریشه اصلی درگیری یعنی اشغالگری و نژادپرستی اسرائیل را نادیده گرفته است.

این طرح پر از تله‌هایی است که می‌تواند کل منطقه را منفجر کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتانیاهو پس از بازگرداندن اسرای اسرائیلی، جنگ کشتار جمعی را از سر نگیرد.

نیرو‌های اشغالگر برای مدت طولانی در غزه باقی خواهند ماند و هیچ تضمینی برای خروج کامل وجود ندارد. بدترین تله، تحمیل حکومت خارجی بر فلسطینیان در غزه است که نوار غزه را از کرانه باختری جدا می‌کند و هرگونه امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین می‌برد.