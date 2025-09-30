به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم سالگرد شهادت سردار سرافراز جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۰۰ در مسجد اعظم اهواز واقع در بلوار آیت‌الله بهبهانی (ره) و جنب حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله حاجی صادقی، نماینده محترم ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهد داشت و به تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های شهید نصرالله در مسیر دفاع از آرمان‌های اسلامی و مقاومت منطقه‌ای خواهد پرداخت.

برگزارکنندگان این مراسم، هدف از برپایی آن را زنده نگه‌داشتن یاد و راه فرماندهان شهید جبهه مقاومت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر نظام سلطه عنوان کرده‌اند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و فعالان فرهنگی و مذهبی برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود فضای مسجد اعظم اهواز بار دیگر صحنه تجلی وحدت و وفاداری به آرمان‌های مقاومت باشد.