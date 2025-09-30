برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی ـ فرهنگی استان با دو دستور کار
کارگروه اجتماعی ـ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با دو دستور کار شامل تحکیم بنیان خانواده و تدوین و تکمیل دانشنامه جامع استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با بیان اینکه نخستین موضوع مربوط به تحکیم بنیان خانواده بود که محورهای آن شامل ازدواج، فرزندآوری و پیشگیری و کنترل طلاق است، گفت: کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد با بهرهگیری از نظرات اساتید و کارشناسان حوزههای مرتبط متن نهایی تکمیل و برای طرح در جلسه آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان آماده شود. دومین دستور کار جلسه مربوط به تدوین و تکمیل دانشنامه جامع استان در ابعاد مختلف بود.
به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار این دانشنامه باید مشارکت اساتید و صاحبنظران حوزههای تاریخی جغرافیایی، انسانشناسی، ادبیات و سایر رشتههای مرتبط تکمیل خواهد شد. معاون استاندار خاطرنشان کرد: مقرر شد نسخههای اولیه دانشنامه در اختیار پژوهشگران و کارشناسان قرار گیرد تا نظرات تکمیلی آنان از نظر محتوایی و شکلی جمعآوری شود و در نهایت در کارگروه اجتماعی و فرهنگی و سپس شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی گردد. وی یادآور شد: تاکنون بیشتر استانهای کشور دانشنامه جامع خود را تدوین کردهاند و استان ما نیز با پیگیریهای انجامشده، این مهم را در دستور کار قرار داده است. امیدواریم با تلاش محققان، این طرح پژوهشی و علمی هرچه زودتر به نتیجه برسد.