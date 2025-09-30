کارگروه اجتماعی ـ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با دو دستور کار شامل تحکیم بنیان خانواده و تدوین و تکمیل دانشنامه جامع استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فتاح محمدی در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با بیان اینکه نخستین موضوع مربوط به تحکیم بنیان خانواده بود که محورهای آن شامل ازدواج، فرزندآوری و پیشگیری و کنترل طلاق است، گفت: کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد با بهره‌گیری از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه‌های مرتبط متن نهایی تکمیل و برای طرح در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده شود.

دومین دستور کار جلسه مربوط به تدوین و تکمیل دانشنامه جامع استان در ابعاد مختلف بود.