وزیر راه و شهرسازی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، صنف حملونقل با تمام توان وارد میدان شد و غیرتی که رانندگان به خرج دادند، یک شاهکار ماندگار در تاریخ خدماترسانی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در آیین تجلیل از خادمان حملونقل، که امروز در سازمان راهداری برگزار شد، تأکید کرد: حماسه مردم در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه و جابهجایی عظیم زائران، مستقیماً مرهون غیرت و تعهد مثالزدنی رانندگان است.
وی با اشاره به دشواریهای آن مقطع، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، صنف حملونقل با تمام توان وارد میدان شد و غیرتی که رانندگان به خرج دادند، یک شاهکار ماندگار در تاریخ خدماترسانی بود.
صادق تصریح کرد که علیرغم مشکلات ناوگان و محدودیتها، رانندگان نه تنها خدمترسانی را بدون وقفه ادامه دادند، بلکه نرخ کرایهها را نیز افزایش ندادند و با نهایت مسئولیتپذیری، تأمین کالاهای اساسی و جابهجایی مسافران را تضمین کردند.
وزیر راه در پایان با قدردانی ویژه از شیرزنان و شیرمردان صنف حملونقل و همچنین راهداران خدوم، تأکید کرد که دولت بر روی ایثار این صنف حساب ویژه باز کرده و برای رفع مشکلات تشکلهای حملونقلی، با همدلی گام برخواهد داشت.