استاندار یزد: از این پس مجوزی برای توسعه و یا احداث صنایع آلاینده در استان صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در بازدید از اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به رویکرد استان در کاهش آلایندهها گفت: ما فقط مسئول اقتصاد مردم نیستیم، بلکه مسئول سلامت، بهداشت و محیط زیست سالم آنان نیز هستیم. در همین راستا و بر اساس بررسیهای کارشناسی و مطالعات صورتگرفته، رویکرد جدیدی در مسیر پیشرفت استان اتخاذ کردهایم تا صنایع غیرآببر یا کمآبخواه و غیرآلاینده در اولویت توسعه قرار گیرند.
وی افزود: گامهای اولیه در این مسیر برداشته شده و انشاءالله در ادامه راه به توفیقات بیشتری دست خواهیم یافت. مهمتر از همه اینست که اکنون گفتمان این موضوع در استان شکل گرفته و همه دستگاهها به این باور رسیدهاند که باید چنین مسیری را برای تعالی استان دنبال کنیم.
استاندار یزد تأکید کرد که از این پس مجوزی برای توسعه و یا احداث صنایع آلاینده در استان صادر نخواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز اظهار داشت: در این دولت هشت مصوبه محیط زیستی در برنامه توسعه استان تصویب شد که از جمله آنها میتوان به مدیریت پسماندهای عفونی و تقویت حوزه پایش از طریق تفاهمنامه با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در جذب ۱۶ نفر از دانشآموختگان محیط زیست اشاره کرد.