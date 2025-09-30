پخش زنده
برای نخستین بار امروز در لیگ برتر فوتسال از سیستم VS (حمایت ویدئویی) با حضور بانوان استفاده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان کامیانی سرپرست کمیته فوتسال و رئیس سازمان لیگ گفت: خوشحالیم که در این فصل فوتسالی تا امروز شاهد کاهش محسوس تنشها و حتی خشونتهای کلامی روی سکوها هستیم یکی از مهمترین دلایل این اتفاق حضور خانوادهها بهویژه خانواده بازیکنان و مربیان در سالنهاست که به تلطیف فضا کمک کرده است.
وی گفت: این امر را نه فقط در لیگ برتر بلکه در تمام لیگها شاهد هستیم و نتیجه یک کار جمعی است، اما از سال گذشته بهصورت ویژه روی این موضوع در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال کار کردیم که مجموعههای ورزشی ما باید «خانوادهدوست» شود. رسانهها هم به درستی این موضوع را پوشش دادند که نشاندهنده درک درستی از فضای فوتسال کشور است.
کامیانی با اشاره به برگزاری مسابقه حساس دو تیم مدعی لیگ برتر فوتسال گفت: در همین راستا بنا بر حکم انضباطی فدارسیون فوتبال انشاالله با کمک شورای تأمین استان، هیئت فوتبال استان و تلاش همه عزیزان در استان آذربایجان شرقی مسابقه دو تیم مس سونگون ورزقان و گیتیپسند را امروز با حضور تماشاگران خانم برگزار خواهیم کرد و تلاش میکنیم برای اولینبار از سیستم VS در این دیدار بهره بگیریم که همکاری باشگاه مس سونگون ورزقان در این راستا قابل تقدیر است.
وی افزود: علیرغم اینکه برنامه تلویزیونی ۲۰۲۰ در مواردی ما را صریح نقد کرد، اما عدم پخش این برنامه تخصصی فوتسال را زیانبار میدانیم، البته از آقای محمدرضا علیپور و همکاران ایشان در شبکه ورزش سپاسگزاریم که برای پخش دیدار دو تیم مس سونگون ورزقان و گیتیپسند نهایت همکاری را داشتند. در واقع یکی از دلایلی که مسابقات هفته دهم را در دو روز مختلف برگزار کردیم هماهنگی با کنداکتور شبکه ورزش برای پخش مسابقه و چک VS بود. بههرحال تلاش همه ما در فوتسال این است که این رشته محبوب بیشتر دیده شود و علاقهمندان افزونتری را جذب کند.
سرپرست کمیته فوتسال با اشاره به صعود تیم ملی به مرحله نهایی جام ملتهای فوتسال و تبریک به کادر فنی گفت: هر موفقیت در سطح ملی ریشه در لیگ پویا دارد، خوشحالیم که فوتسال در رده ملی آقایان و بانوان روند رو به رشدی دارد و قدردان زحمات باشگاهها هستیم، این دستاورد تلاشهای همه مدیران، مربیان و سرمایهگذاران فوتسال در باشگاههاست.
کامیانی افزود: نقدهایی در خصوص برنامهریزی لیگ دریافت کردهایم ولی همه تلاش ما این است که بین برگزاری تورنمنتهای تیم ملی و لیگ بیشترین هماهنگی را به وجود بیاوریم، امسال تقویم شلوغی در سطح ملی داریم ولی بارها با کادر فنی تیم ملی جلسه برگزار کردیم تا به یک راهکار مشترک و منطقی برسیم، ما در برنامهریزی مسابقات باید ۴۸ ساعت استراحت را برای بازیکنان در نظر بگیریم ولی با توجه به فشار روی بازیکنان ملیپوش، این زمان را به ۷۲ ساعت ارتقا دادیم. با وجود تقویم فشرده باید به این موضوع هم اشاره کرد که آقای شمسایی تیم ملی را فقط با یک جلسه تمرینی به مسابقات مقدماتی جام ملتها بُرد و باید این فشار بر ایشان و بازیکنان را با توجه به توقعات فراگیر از فوتسال درک کنیم.
کامیانی در پایان با تشکر از هیئتهای فوتبال استانها و باشگاهها برای همکاری در برگزاری لیگهای مختلف پایه گفت: خوشبختانه بهتازگی مسابقات لیگ مناطق فوتسال بانوان زیر ۱۹ سال را هم به اتمام رساندیم و کماکان با تمام وجود در تلاش هستیم تا لیگهای پایه و مناطق را با بهترین کیفیت برگزار کنیم که پیشرفت فوتسال در گرو توجه به همین ردههای سنی است.
سیستم VS (مخفف Video Support) در دو دوره اخیر جام جهانی فوتسال و نیز جام ملتهای فوتسال آسیا 2024 از آن استفاده شد. این سیستم همانند VAR در فوتبال عمل میکند و داوران به کمک آن، پس از بازبینی صحنههای حساس تصمیمگیری میکنند.