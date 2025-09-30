به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این گزارش به باغ ۵ هکتاری علی آقا رفتیم او همچون ۸ هزار بهره بردار شهر جهانی گردو پس از حدود یکسال تلاش این روز‌ها در حال گردوتکانی‌اند.

در اغلب نقاط درختان گردو را به صورت غرق آبی آبیاری میکنند، اما این باغبان گردوکار نمونه کشور شده برای محصول قابل توجه البته با بهره وری مناسب

آب به صورت قطره‌ای، در هر هکتار ۱۳ تن گردو با پوست سبز به دست آورد.

از روستای ریواسیجان به باغ‌های روستای نجف آباد در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر تویسرکان می‌رویم و آقا مهدی به همراه خانواده در حال گردوکتانی و جمع آوری محصول است.

این جوان باغدار، علت معروفیت گردوی تویسرکان را چربی بالای آن، پوست نازک و سفیدی مغز برشمرد.

او هم گردوتکانی را جشن خانوادگی عنوان کرد.

اما برای اینکه این جشن تبدیل به عزا نشود، مسول آموزش فوریت‌های پیش بیمارستانی تویسرکان میگوید گردوتکان‌ها برای درختان کهنسال و بلند از کمربند ایمنی استفاده کنند و حتما در یک تا دو ساعت کار، استراحت قابل توجه دور از درخت گردو داشته باشند چرا که درخت گردو اکسیژن میگیرد و دی اکسید کربن پس میدهد.

محمد زارع افزود: برای کاهش موارد سقوط گردوتکان‌ها از درخت از از افراد کهنسال و نفراتی که دارای بیماری زمینه‌ای همچون دیابت و فشار خون دارند استفاده نشود

آقای سجاد محمد اصغری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان هم با بیان اینکه ۸۳۰۰ هکتار وسعت باغ‌های گردوی شهرستان معدن طلای سبز است گفت: این شهرستان با برداشت ۲۰ هزار تن محصول، بزرگترین تولید کننده گردو در کشور است.

سال ۱۴۰۲ نظام کاشت، داشت و برداشت گردوی تویسرکان در سازمان خواروبار و کشاورزی، فائو، تایید و ثبت جهانی شد تا تویسرکان تنها شهر جهانی این محصول باشد.