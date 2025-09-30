مسابقه پله‌نوردی آتش‌نشانان با لباس حریق، امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز آتش نشان و با حضور آتش نشانان آقا و خانم در برج میلاد تهران برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی