به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از پلمب ۵ واحد چوب‌بری و دپو چوب متخلف در این شهرستان خبر داد.

ذبیح الله محمدی گفت: این واحد‌های متخلف با دستور دادستان و توسط مأموران نیروی انتظامی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل پلمب شدند.

وی افزود: این اقدام به‌دنبال کشف چندین محموله چوب قاچاق و متلاشی شدن باند‌های قاچاق چوب و شناسایی محل اختفا چوب‌آلات جنگلی قاچاق در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و بمنظور مقابله با قاچاق چوب انجام شد.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل ادامه داد: این ۵ واحد کارگاه چوب‌بری و مرکز دپو و خرید و فروش چوب به‌دلیل تخلف از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با دستور دادستانی شهرستان آمل انجام شد.

محمدی خاطر نشان کرد: با تعامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل با دستگاه قضایی و انتظامی، تشدید اقدامات حفاظتی بمنظور پیشگیری از تخلف در حوزه منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب در دستور کار قرار دارد و برابر قانون با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد.

وی در عین حال از شهروندان و دوستداران منابع طبیعی خواست: هر گونه تخلف در رابطه با قطع درخت و یا فعالیت مشکوک چوب به شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

در حوزه شهرستان آمل بیش از ۱۴۰ هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد.