محصول برنجِ بیش از هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان رودبار، به ویژه رستم آباد در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: کشاورزان شهرستان رودبار روزهای پرکاری را به سبب برداشت محصول برنج شالیزارهایشان سپری میکنند و تاکنون توانستهاند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزار و ۳۵۰ هکتار از زمینهای خود را درو کنند.
صادق پور افزود: پیش بینی میشود با پایان عملیات درو، ۴ هزار و ۲۵ تن شلتوک در شهرستان رودبار برداشت شود که از آن هزار و ۷۰۰ تن برنج سفید استحصال شود.
وی گفت: کشاورزان شهرستان رودبار هر سال پس از برداشت محصول گندم، در زمینهای خود شالیکاری میکنند و محصول برنج خود را دیرتر از دیگر مناطق استان برداشت میکند.