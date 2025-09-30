محصول برنجِ بیش از هزار هکتار از شالیزار‌های شهرستان رودبار، به ویژه رستم آباد در حال برداشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: کشاورزان شهرستان رودبار روز‌های پرکاری را به سبب برداشت محصول برنج شالیزارهایشان سپری می‌کنند و تاکنون توانسته‌اند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزار و ۳۵۰ هکتار از زمین‌های خود را درو کنند.

صادق پور افزود: پیش بینی می‌شود با پایان عملیات درو، ۴ هزار و ۲۵ تن شلتوک در شهرستان رودبار برداشت شود که از آن هزار و ۷۰۰ تن برنج سفید استحصال شود.

وی گفت: کشاورزان شهرستان رودبار هر سال پس از برداشت محصول گندم، در زمین‌های خود شالیکاری می‌کنند و محصول برنج خود را دیرتر از دیگر مناطق استان برداشت می‌کند.