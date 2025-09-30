راهاندازی نخستین تصفیهخانه حذف فلزات سنگین در البرز
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از راهاندازی اولین تصفیهخانه حذف فلزات سنگین در شهر پلنگآباد شهرستان اشتهارد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حمیدرضا نامداری گفت: تصفیهخانه حذف فلزات سنگین با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب در شبانهروز در شهرستان اشتهارد احداث شد و شامل دو پکیج پیشتصفیه، گذرندگی وارونه و یک پکیج حذف فلزات به روش تبادل یونی است.
وی افزود: این طرح مهم، به همت معاونت فنی و مهندسی شرکت آبفا البرز طراحی و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است تصفیهخانه به زودی با حضور مسئولان افتتاح و وارد مدار بهره برداری خواهد شد.