به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حمیدرضا نامداری گفت: تصفیه‌خانه حذف فلزات سنگین با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در شهرستان اشتهارد احداث شد و شامل دو پکیج پیش‌تصفیه، گذرندگی وارونه و یک پکیج حذف فلزات به روش تبادل یونی است.

وی افزود: این طرح مهم، به همت معاونت فنی و مهندسی شرکت آبفا البرز طراحی و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است تصفیه‌خانه به زودی با حضور مسئولان افتتاح و وارد مدار بهره برداری خواهد شد.