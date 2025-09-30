به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست فرمانداری شهرستان نقده در این دیدار ضمن تبریک ایام دفاع مقدس با اشاره به نقش بانوان در جامعه افزود: بانوان می‌تو انند در تحول جامعه نقش مهمی ایفا نمایند که تربیت فرزندان صالح و تاثیر گذار یکی از آنها ست.

امیرعباس جعفری با اشاره به هشت سال دفاع مقدس نقش بانوان را در آن برهه مهم دانست و تصریح کرد: این شهرستان با ۱۸ بانوی شهید و ۱۵ جانباز در ادای دین خود به انقلاب و نظام خوش درخشیده‌اند، همچنین این شهرستان ۷۰۰ شهید دارد که ۲۲۵ همسر شهید در تربیت فرزندان این شهدا هم نقش پدر و هم نقش مادر را ایفا کرده‌اند و ما نباید از نقش مهم آنها غافل شویم.

وی نقش و اثر گذاری زنان در جامعه اسلامی را بسیار مهم دانست و گفت: تصمیماتی در خصوص واگذاری مدیریت به بانوان در برنامه‌های خود داریم و تصمیم داریم که در مدیریت دستگاه‌های اداری و اجرایی؛ از استعداد‌ها و توانمندی آنها استفاده شود.

در این نشست مسئول امور بانوان فرمانداری، روسای بنیاد شهید و بهزیستی نیز حضور داشتند و به ارائه گزارشی در خصوص حوزه کاری خود و هر یک از بانوان حاضر به طرح نظرات خود پرداختند.

عدم توسعه شهرستان، اشتغالزایی، مدیریت سگ‌های بلا صاحب، مراکز توتون و تنباکو، ایجاد بازارچه خود اشتغالی بانوان و ایجادفضا‌های شادی برای کودکان و مهد کودک‌ها از مسائل مورد بحث در این نشست بود.

۴۷ درصد جعیت شهرستان نقده معادل ۶۰۲ هزارو ۱۲۱ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.