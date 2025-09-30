به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل گمرکات استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال ۷۹۷ هزار و ۶۹۱ تن کالا به ارزش ۵۲۶ میلیون و ۳۴ هزار دلار از گمرکات استان اصفهان به مقصد ۷۳ کشور صادر شده است.

رسول کوهستانی پزوه ادامه داد: در این مدت ۲۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد به همت گمرکات استان مطابق پروانه‌های صادره شناسایی که از این میزان ۱۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال به خزانه واریز شده و ۱۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال مانده ضمانت نامه دریافتی است.

وی افزود: درآمد واریزی به خزانه ۵۱ درصد، ضمانت‌نامه ماخوذه ۹۹ درصد و در مجموع درآمد گمرکات استان ۶۷ درصد رشد داشته است.

رسول کوهستانی پزوه اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۴۹۶ قلم برشمرد و گفت: در این مدت فرآورد‌های نفتی، محصولات لبنی، چدن آهن و فولاد، فرش ماشینی و مس و مصنوعات آن عمده محصولات صادراتی از طریق گمرکات استان بوده است.

وی افزود: پاکستان، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه از مقاصد صادراتی در این مدت به شمار می‌آیند.

وی همچنین در خصوص واردات گمرکات استان نیز گفت: در این مدت تشریفات واردات ۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون و ۱۰۳ هزار دلار اجرا شده است.

رسول کوهستانی پزوه ادامه داد:ماشین‌آلات مکانیکی و برقی، آلومینیوم و مصنوعات آن، آهن و فولاد و الیاف سنتیک از عمده‌ترین محصولات وارداتی گمرکات استان بوده است.

وی گفت: امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و ایتالیا بوده‌است.