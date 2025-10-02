به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: عملکرد ۹۰۸ نازل عرضه سوخت مایع در استان در نیمه اول سال جاری مورد آزمون صحت سنجی قرار گرفت.

خانم آهنی افزود: بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و آزمون نازل‌ها در راستای وظایف قانونی سازمان استاندارد به منظور بررسی صحت عملکرد نازل و جلوگیری از کم فروشی و ضرر و زیان برای مصرف کنندگان هر چهارماه یکبار انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر نظارت‌های مستمر در بازه زمانی تعریف شده، در مورد نازل‌های سوختی که خارج از حدود استاندارد هستند، اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت اصلاح، تنظیم و آزمون مجدد آنها انجام می‌شود.

آهنی افزود: صاحبان جایگاه‌های سوخت تا زمان اصلاح نازل‌های مردودی حق استفاده از آنها را ندارند.

مدیرکل استاندارد استان زنجان از مردم درخواست کرد، در زمان استفاده از نازل‌های عرضه سوخت مایع حتما به تاییدیه و تاریخ انجام آزمون توجه کرده و در صورت نداشتن این برچسب موارد را از طریق سامانه مردم دار به نشانی ۱۵۱۷.inso.gov.ir یا شماره تماس ۱۵۱۷ به این اداره کل گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه‌های عرضه سوخت مایع استان همواره زیر ذره بین کارشناسان این اداره کل قرار دارد و صحت عملکرد نازل‌ها طبق برنامه سنجش می‌شود.