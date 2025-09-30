پخش زنده
استاندار بوشهر گفت: با توجه به اهمیت تکمیل طرحهای عمرانی مصوب شده سفر رئیس جمهور، بررسی راهکارهای لازم برای تأمین مالی راهآهن شیراز – بوشهر از اولویتهای اصلی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در دیدار با سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات به طرحها و طرحهای مصوب سفر رئیسجمهور به این استان را مورد بررسی قرار داد.
وی در این نشست با ارائه گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی، خواستار پیشبینی منابع مالی کافی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام شد.
زارع افزود: طرحهای مهم و اساسی استان بوشهر از جمله طرحهای بزرگراهی، درمانی، آب و فاضلاب و آموزش نیازمند توجه ویژه دولت در تخصیص اعتبارات ملی هستند.
استاندار بوشهر بر اهمیت تأمین مالی راهآهن شیراز – بوشهر تأکید کرد و گفت: این طرح یکی از زیرساختهای راهبردی و تأثیرگذار در توسعه اقتصادی، تجاری و ترانزیتی این استان و کشور محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به موقعیت ویژه استان بوشهر در حوزه مدیریت بحران، خواستار اختصاص اعتبار برای احداث ساختمان مدیریت بحران استانداری بوشهر شد.