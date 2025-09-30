مدیرکل آموزش و پرورش البرز از درخشش ۱۳ دانش آموزان و معلم استان البرز در چهل و سومین و دهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز ویژه دانش آموزان و فرهنگیان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فرزاد شعبانی گفت: در چهل و سومین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز کشوری، ۱۲ دانش آموز دختر و پسر و یک معلم موفق به کسب رتبه اول تا پنجم شدند. رتبه اول رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم را محمد پارسا امن پور در مقطع متوسطه دوره اول و محمد متین میرزایی در مقطع متوسطه اول در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم رتبه دوم را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه رتبه دوم در رشته قرائت تحقیق در مقطع متوسطه اول توسط مهیار قاسمی کسب شد، خاطرنشان کرد: در رشته حفظ کل قرآن کریم در مقطع متوسطه دوم نیز زهره هزاره موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

شعبانی تصریح کرد: مطهره میرزایی در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم در مقطع متوسطه دوم به رتبه دوم کشوری دست یافت و زینب رجبی هم در رشته قرائت ترتیل در مقطع متوسطه اول حائز رتبه دوم کشوری شد.

وی ادامه داد: در رشته انشای نماز سانیار کشاورز و در رشته قرائت ترتیل نادیا عابدینی در مقطع دوم متوسطه به رتبه سوم کشوری دست یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: امیر سبحان اکبری در رشته انشای نماز در مقطع دوم متوسطه و در رشته قرائت تحقیق در مقطع متوسطه اول مائده زاوش رتبه چهارم کشوری را به دست آوردند.

وی افزود: رتبه پنجم کشوری این دوره از مسابقات را در رشته اذان محمد مهر آریا و در رشته دعاخوانی فاطمه شوقیان در مقطع دوم متوسطه کسب کردند.

شعبانی گفت: درهمین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نمازفرهنگیان نیز مریم دانیالی در رشته نهج البلاغه حائز رتبه پنجم کشوری شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به شرکت ۶۰ هزار دانش آموز دختر و پسر در مرحله آموزشگاهی چهل و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز که در سال تحصیلی گذشته برگزار شد، پرداخت و عنوان کرد: از این تعداد ۱۵ هزار نفر به مرحله منطقه‌ای راه یافت که پس از ارزیابی داوران ۸۰۰ دانش آموز به مرحله استانی رسیدند و در نهایت پس از اجرای حضوری، ۷۰ دانش آموز از البرز در مرحله کشوری پذیرفته شدند.

شعبانی در ادامه یادآورشد: در دهمین دوره مسابقات کشوی قرآن، عترت و نماز فرهنگیان نیز ۲۰۰ نفر از معلمان شرکت کردند که یک نفر از معلمان البرز موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شد.

وی بیان کرد: این مسابقات در بخش آوایی قرائت تحقیق، مداحی، اذان، دعاخوانی، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و در بخش پژوهشی تفسیر، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، گفتمان مهدوی، انشای نماز برگزار شد.