سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای اعلام کرد: مالیات نخستین نقلوانتقال خودرو بر عهده شرکتهای عرضه کننده است و مصرفکنندگان موظف به پرداخت آن نیستند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: با توجه به پیگیریهای دستگاههای نظارتی، بررسیهای این سازمان و استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی، مالیات نخستین نقلوانتقال خودرو بر عهده شرکتهای عرضه کننده بوده و مصرفکنندگان موظف به پرداخت آن نیستند.
با توجه به بررسیهای این سازمان، برخی از عرضه کنندگان، مالیات مذکور را در صورتحسابهای صادره از مشتریان دریافت میکنند که از منظر این سازمان بلاوجه بوده و تذکرات لازم برای اقدامات اصلاحی به آنها داده شده و موضوع در حال پیگیری است.
بدیهی است در صورت رعایت نکردن موضوع توسط عرضه کنندگان، این واحدها به مراجع تعزیری و قانونی معرفی خواهند شد؛ ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز در صورت مواجهه با دریافت چنین مبالغی، حق دارند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قضائی پیگیری کنند.