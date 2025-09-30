پخش زنده
در شهریور امسال، ۸۴۲ طرح پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران ارسال شد؛ آماری بیسابقه که بالاترین میزان ماهانه از زمان تأسیس این بنیاد در سال ۱۳۸۲ تاکنون به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تعداد ۸۴۲ طرح پژوهشی در شهریور ماه امسال به بنیاد ملی علم ایران ارسال شده که این بالاترین آمار ماهانه دریافت طرح از سال ۱۳۸۲ یعنی از آغاز تأسیس این بنیاد تا کنون است.
در شهریورماه امسال، جامعه علمی پژوهشگران ایرانی در همکاری با بنیاد ملی علم پرشورتر از همیشه ظاهر شد.
این رکوردشکنی نشاندهنده پویایی و رشد چشمگیر پژوهش در ایران است. افزایش استقبال از همکاری با بنیاد ملی علم ایران، اعتماد و انگیزه بالای جامعه علمی را به نمایش میگذارد.
این آمار، همچنین نقش کلیدی بنیاد را در حمایت از پژوهشهای نوآورانه و کاربردی برجسته میکند.
این رشد بیسابقه نشاندهنده همت والای جامعه علمی ایران است که با عزمی راسخ، مرزهای دانش و نوآوری را جابهجا میکنند و گواهی بر این واقعیت است که ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی، بهسوی آیندهای درخشان در عرصههای علمی و فناوری گام برمیدارد.
پژوهشگران ایرانی با این حرکت، ثابت کردند که ایران در مسیر پیشرفت علمی، متوقفشدنی نیست.