به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

رنی هرنان سیمیسترا بوبوی، سید حامد طباطبایی (مربی) چادرملو اردکان؛ کارت قرمز

حسین اینانلو (مربی) گل گهرسیرجان کارت قرمز

نومن کردیک مس رفسنجان کارت قرمز

عرفان قهرمانی ذوب آهن کارت قرمز

میثم تیموری پیکان رای انضباطی

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال؛ انضباطی

دیدار دو تیم فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.