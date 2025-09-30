پخش زنده
کتابهایی که با الهام از شعرها و حکایتهای مولوی نوشته شدهاند، قصههای عمیق عرفانی را به زبانی ساده و امروزی روایت میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز بزرگداشت مولانا، نگاهی داریم به کتابهایی که نویسندگان ایرانی با الهام از آثار این شاعر و عارف بزرگ، قصهها و حکایتهای او را به زبانی ساده و جذاب بازآفرینی کردهاند. این آثار، مفاهیم عمیق عرفانی و اخلاقی مولوی را در قالب داستانهایی امروزی به مخاطبان ارائه میدهند تا نسل جدید نیز با گنجینه ادبی و معنوی او آشنا شود.
میترا لبافی گزارش میدهد: