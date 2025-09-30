پخش زنده
امسال از خشکترین و دشوارترین سالهای آبی ۵۸ سال اخیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، متوسط بارندگی کشور ۱۵۲ میلیمتر بود که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است و این آمار نشان میدهد کشور یکی از سختترین سالهای آبی خود را پشت سر گذاشت.
کاظم جم افزود: در استان خراسان رضوی نیز، متوسط بارندگی ۱۲۷ میلیمتر ثبت شد که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به میانگین ۴۰ ساله استان ۳۱ درصد کاهش بارندگی داشتهایم. این شرایط در حالی رخ میدهد که میزان مصرف آب در بخشهای مختلف نیز روندی افزایشی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ظرفیت کل مخازن سدهای استان یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب است اما اکنون تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب معادل ۶ درصد این ظرفیت، آب موجود است و حجم آب بعضی سدها تا حد حجم مرده کاهش یافته و ممکن است به زودی از مدار مصرف خارج شوند. این در حالی است که متوسط پرشدگی سدهای کشور حدود ۳۶ درصد است.
جم با اشاره به وضعیت چاههای استان گفت: در مجموع ۱۶۱۴۰ حلقه چاه مجاز با برداشت ۳/۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد و تا کنون ۶،۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز با حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعب برداشت شناسایی شده که ممکن است تعداد واقعی بیش از این باشد.
وی اهمیت آگاهسازی مردم و مشارکت رسانهها را در مدیریت آب اجتناب ناپذیر دانست و افزود: برگزاری نشستهای خبری، کارگاههای آموزشی و بازدید خبرنگاران از تاسیسات آبی به طور مستمر انجام میشود و خوشبختانه این روزها بسیاری از رسانهها و فعالان کشاورزی، به کارشناسان حوزه آب بدل شدهاند.
وی ادامه داد: طرح خاتم برای نخستین بار در کشور اجرا می شود و خبرنگاران افتخاری که از اعضای تشکلهای کشاورزی انتخاب شدهاند، علاوه بر اطلاعرسانی، به عنوان ارزیاب عملکرد شرکت نیز فعالیت میکنند و هم اکنون ۳۷ توافقنامه همکاری با تشکلهای شهرستانهای استان امضا شده است.
جم گفت: اگر سه ضلع دولت، اقتصاد و اجتماع کنار هم قرار نگیرند، مدیریت آب ممکن نخواهد بود. آب دیگر یک مساله صرفاً دولتی نیست و همه باید در حکمرانی آب مشارکت داشته باشند.
او اطلاعرسانی شفاف و به روز را یکی از الزامات مدیریت بحران آب عنوان کرد و افزود: هر هفته آمار کامل آب، بارندگی، سدها و رودخانههای استان روی پورتال شرکت بارگذاری میشود و خبرنگاران و عموم مردم میتوانند این اطلاعات را مشاهده کنند.
وی بیان کرد: با مشارکت تشکلهای کشاورزی و همکاری رسانهها، توانستیم ۹۸ درصد چاههای کشاورزی استان را به کنتور هوشمند مجهز کنیم و این نتیجه اعتمادسازی و مشارکت مردم در مدیریت آب بوده است.
مدیر روابط عمومی آب منطقهای خراسان رضوی گفت: امیدواریم با استمرار اطلاعرسانی، فرهنگسازی و همدلی همه بخشها، بتوانیم بر سختیهای فعلی غلبه کنیم و سالهای آینده را بهتر مدیریت کنیم؛ چرا که مسئله آب مستقیماً با معیشت مردم و سفره خانوادهها گره خورده است.