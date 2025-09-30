به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، خانواده زنده یاد استاد محمود فرشچیان استاد برجسته نقاشی مینیاتور، با انتشار پیامی، از تمامی عزیزان و دوستداران این هنرمند بزرگ، به ویژه مسئولان و خدمتگزارانی که در این ایام همراه آنان بودند، صمیمانه سپاسگزاری کردند.

برادرزاده استاد فرشچیان در این دیدار گفت:با قلبی پر از سپاس از همه عزیزانی که در این مسیر همراه ما بودند، آنچه در نهاد و دل همه این بزرگواران از استانداری تا سایر ارگان‌ها جاری بود، انجام یک وظیفه صرف نبود، بلکه کاری از سر عشق و ارادت به مقام هنر و استاد بود و این همراهی، بزرگ‌ترین نشانه محبت و احترام جامعه فرهنگی و هنری ایران به این استاد یگانه بود.

همسر استاد فرشچیان هم با ابراز خرسندی از دیدار با استاندار اصفهان از ایشان درخواست کرد که از طرح مقبره خود استاد فرشچیان برای یادبود ایشان استفاده شود.

وی افزود: این طرح یک طراحی زیبای خاص خود را دارد و یک اثر ماندگاری در اصفهان خواهد بود.