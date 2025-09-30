به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سی‌ودومین جشنواره سراسری هنر‌های تجسمی جوانان ایران از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۴ در پردیس هنر دانشگاه تهران برگزار شد و فرصتی بی‌بدیل را برای هنرمندان جوان کشور فراهم آورد تا آثار خود را در سطح ملی به نمایش گذارند و در محیطی رقابتی سالم استعداد‌های خود را محک بزنند.

پس از فراخوان عمومی، هنرجویان منتخب استان البرز در رشته‌های مختلف از جمله نقاشی، خوشنویسی، تصویرسازی، گرافیک، عکاسی، مجسمه‌سازی و سرامیک هنری به جشنواره راه یافتند.





آثار محمد مهدی رضایی‌خواه، ایمان تقوایی، شیدا صفاری و عزاله قهرمانی در بخش‌هایی، چون نقاشی، عکاسی، مجسمه‌سازی، تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی در معرض داوری قرار گرفت و در نهایت موفق به دریافت لوح تقدیر و تشکر از کمیته داوری شد.





این رویداد هنری نه تنها بستری ارزشمند برای بروز خلاقیت و توانمندی هنرجویان البرزی فراهم ساخت، بلکه گامی مؤثر در ارتقاء سطح هنر‌های تجسمی جوانان کشور نیز بود.