به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمیدرضا لیمویی با اشاره به آغاز مجدد ثبت‌نام‌ها از ابتدای مهرماه، گفت: با توجه به تقارن شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس و فعالیت‌های میدانی بسیج، روند ثبت نام برای مدتی متوقف شده بود، اما با استقبال پایگاه‌های مقاومت، ثبت‌نام بار دیگر از سر گرفته شد و تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند از طریق سایت دارالقرآن بسیج ثبت نام کنند، افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر در رشته‌های مختلف نام‌نویسی کرده‌اند و این آمار همچنان در حال به‌روزرسانی و افزایش است.

مدیر دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین درباره مراحل برگزاری رقابت ها، گفت: این مسابقه ها در چند مرحله شامل محلی، بین‌مساجد، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود و تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام لیمویی اضافه کرد: تاکنون ۴۲۰۰ مسجد به عنوان میزبان رقابت ها انتخاب شده‌اند که از این میان، مسابقه ها در هزار و ۲۰۰ مسجد به‌طور فعال در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، گسترش این فعالیت‌ها در بستر محلات و افزایش مشارکت مردمی است.

مدیر دارالقرآن سازمان بسیج ادامه داد: با توجه به اهمیت مرحله ابتدایی مسابقه ها در سطح محلات و پایگاه‌ها، مراسم اختتامیه نهایی پس از اتمام مرحله شهرستانی، همزمان با هفته بسیج و به‌صورت سراسری در ۵۰۰ نقطه از کشور برگزار خواهد شد و در این مراسم، جشن‌هایی متنوع همراه با تجلیل از برگزیدگان کشوری برگزار خواهد شد.