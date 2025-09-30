پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش زنجان اعلام کرد برای رفع تراکم کلاسها، استان به ساخت ۷۰ مدرسه جدید نیاز دارد .
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل طرح های آموزشی، هشدار داد که تعویق در آغاز و اجرای طرحهای جدید، ثبتنام دانشآموزان در سالهای آتی را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.
تاراسی ، با اشاره به پیگیریهای انجام شده در خصوص کمبود فضاهای آموزشی در شهرهای استان گفت: هم اکنون کمبودهایی در فضاهای آموزشی وجود دارد که پیگیر ان هستیم طرح های تعریف شده انجام شود .
وی به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد و افزود: در کل استان زنجان، بر اساس بررسی معیار ماده ۱۸ نزدیک به ۱۰۰ مدرسه کمبود داریم که این کمبودها در شهرکهای اقماری استان متمرکز شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه به نیازهای آموزشگاهی استان اشاره کرد و گفت :با توجه به تراکمی که اکنون در کلاسهای درس وجود دارد، اگر بتوانیم حدود ۷۰ مدرسه را در استان به اتمام برسانیم، مشکل تراکم کلاسها مرتفع میشود و هم دغدغه شهرکهای اقماری کاهش خواهد یافت.