مدیرکل آموزش و پرورش زنجان اعلام کرد برای رفع تراکم کلاس‌ها، استان به ساخت ۷۰ مدرسه جدید نیاز دارد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش زنجان: برای رفع تراکم کلاس‌ها به ۷۰ مدرسه جدید نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل طرح های آموزشی، هشدار داد که تعویق در آغاز و اجرای طرح‌های جدید، ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال‌های آتی را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.

تاراسی ، با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در خصوص کمبود فضاهای آموزشی در شهرهای استان گفت: هم اکنون کمبودهایی در فضاهای آموزشی وجود دارد که پیگیر ان هستیم طرح های تعریف شده انجام شود .

وی به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد و افزود: در کل استان زنجان، بر اساس بررسی معیار ماده ۱۸ نزدیک به ۱۰۰ مدرسه کمبود داریم که این کمبودها در شهرک‌های اقماری استان متمرکز شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه به نیازهای آموزشگاهی استان اشاره کرد و گفت :با توجه به تراکمی که اکنون در کلاس‌های درس وجود دارد، اگر بتوانیم حدود ۷۰ مدرسه را در استان به اتمام برسانیم، مشکل تراکم کلاس‌ها مرتفع می‌شود و هم دغدغه شهرک‌های اقماری کاهش خواهد یافت.