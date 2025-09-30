به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در جلسه وزیر میراث فرهنگی با هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری با بیان اینکه جلسه نقطه عطفی در فرهنگ استان خواهد بود گفت: توسعه همه جانبه استان با محوریت سرمایه گذاری - احیا دریاچه ارومیه و توسعه فرصت‌های مرز آغاز شده است.

وی با اشاره به راه اندازی ستاد اطلاعات و‌فناوری و‌دانش بنیان و ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی گفت: مرز و گردشگری حتی بیشتر از صنعت و معدن و کشاورزی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان موثر است

استاندار آذربایجان غربی افزود: مرز و‌گردشگری اولویت نخست سرمایه گذاری است چرا که در بخش گردشگری میتوان با حداقل سرمایه گذاری بیشترین بهره برداری را کرد.

وی بابیان اینکه نا امن نشان دادن استان کار دشمنان است اضافه کرد: رسانه‌ها هوشیار باشند و امنیت استان نشان داده شود تا گردشگران با خیال راحت به استان سفر کنند.

رضا رحمانی اضافه کرد: جاذبه‌های گردشگری استان هر کدام یک ظرفیت اقتصادی است که باید بهتر از آن استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: میله گذاری مرز کوزه ره ش امروز تمام شده است و بزودی فعالیت این پایانه مرزی آغاز خواهد شد.