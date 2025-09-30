به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان نفت و گاز گچساران بود که در پایان مهمانش را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد.

در این دیدار جدال دو همبازی سابق دیدنی بود. در یک طرف میدان هدایت نوشهری‌ها را کیانوش رحمتی بر عهده داشت و در طرف مقابل هدایت نفت گچساران را محمود فکری عهده دار بود.

جدال بازیکنان سابق استقلال را رحمتی برد تا نوشهری‌ها به یک پیروزی ارزشمند دست یابند.

گل‌های تیم شهرداری نوشهر را در این بازی حسین مالکی در دقیقه ۴۸، مهدی باقری در دقیقه ۶۷ و امیرحسین بهادر در دقیقه ۹۰ به ثمر رساندند و تک گل نفتی‌ها را فاخر تهامی در دقیقه ۶۶ وارد دروازه نوشهری‌ها کرد.

شهرداری نوشهر با این پیروزی خانگی با ۲ برد، ۲ مساوی و ۲ باخت ۸ امتیازی شد.

تیم نساجی مازندران دیگر نماینده مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز در تهران به مصاف سایپا رفته است.

برنامه و نتایج هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال:

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر ۳ نفت و گاز گچساران ۱

مس کرمان - داماشیان گیلان

نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه

فرد البرز - هوادار تهران

سایپا تهران - نساجی مازندران

نود ارومیه - مس سونگون

پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر

نفت بندرعباس - مس شهربابک

صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم