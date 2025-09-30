پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای عالی استانها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به این موضوع در سیاستهای بودجهای، مسیر عبور کشور از چالشهای اقتصادی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، موسیالرضا حاجیبگلو در چهل و پنجمین اجلاس عمومی این شورا، با تبریک سال تحصیلی جدید، گفت: آموزش موضوع بسیار مهمی است و اگر این حوزه را در برنامهریزیها جزو موارد کلیدی در نظر بگیریم، قطعا در آینده تأثیر خود را نشان میدهد.
وی افزود: در این ماه هفته دفاع مقدس و روز آتش نشانی قرار دارد. آتش نشانان نیروهای خودم و فداکاری هستند که جان خود را به خطر میاندازند تا جان دیگر شهروندان را نجات دهند؛ آنها همانند یادگاران دفاع مقدس ایثار میکنند. جامعه شورایی کشور با همین نگاه، در چهل و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها، طرحی ارائه کرده است که آتشنشانانی که در حال خدمت جان خود را ایثار میکنند، شهید محسوب شوند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: این طرح برای اصلاح آییننامه به هیئت دولت ارسال شده و اگر آتش نشانی در عملیات جانش را از دست دهد، به عنوان شهید قلمداد میشود تا خانوادههایشان بتوانند از مزایای شهدا و ایثارگران برخوردار شوند. این موضوع نیازمند مصوبه هیئت وزیران و اصلاح آییننامه اجرایی است. امیدواریم این مصوبه در هیئت دولت به نتیجه برسد و ابلاغ شود.
وی همچنین با اشاره به روز عشایر و روستاها تصریح کرد: نزدیک به روز عشایر و روستاها هستیم؛ بدنه جامعه شورایی کشور روستایی است و این روز را پیشاپیش به روستاییان تبریک میگوییم.
حاجیبگلو سپس با اشاره به اجرای اسنپ بک گفت: موضوع تحریمها برای دیروز و امروز نیست، اما به هر حال تأثیر دارد. باید در بودجه اقتصاد مقاومتی را حتما مورد توجه قرار دهیم. مقابله با این تحریمها باید در بودجه و سیاستها دیده شود و در بودجه به اقتصاد مقاومتی توجه شود. رشد بهرهوری و صرفهجویی در امور اداری و حذف پروژههای غیراولویتدار باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم خودمان را آماده عبور از این مقطع کنیم و قطعاً هم اینگونه خواهد شد همانگونه که در گذشته نیز اینچنین بوده است.
وی افزود: در شورای عالی استانها، همراه با سیاستهای دولت و مجلس و سیاستهای کلان نظام، خواهیم بود تا این سیاستها را به درستی انجام دهیم امیدواریم به عنوان نمایندگان مردم بتوانیم اقدامات اساسی و مهم را دنبال کنیم.