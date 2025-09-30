شهرستان دنا میزبان جشنواره سیب و انگور با حضور وزیر میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دو جشنواره سیب و انگور در شهرستان دنا با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد.