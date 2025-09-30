اختصاص چهار هزار میلیارد ریال به ستاد بحران بروجرد
فرماندار بروجرد گفت: چهار هزار میلیارد ریال به ستاد بحران این شهرستان برای لایروبی رودخانهها، زه کشی و ایجاد دیواره حفاظتی و خرید ژنراتور برای شهرداری ونایی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار بروجرد در جلسه ستاد مدیریت بحران بروجرد که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای شدید در ابتدای سال جاری خسارتهای زیادی به زیرساختها به خصوص در حوزه روستایی وارد شد.
قدرت اله ولدی افزود: هم اکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن به صورت ویژه به مدیریت بحران استانداری لرستان ابلاغ شده که دستگاههای امور آب، جهاد کشاورزی، مجموعه شهرداری ونایی باید همکاری کنند تا این اعتبار جذب شود.
فرماندار بروجرد بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده باید تا قبل از بارندگیها این اعتبار جذب و کارهای زیرساختی را در روستاهای تعیین شده انجام شود.
ولدی ادامه داد: ایستگاههای پمپاژ آب شرب شهرستان در منطقه ونایی ۵۰ درصد آب مورد نیاز شرب شهر را تغذیه میکند و فاقد سیستم پشتیبانی برق اضطراری است که ۷۰۰ میلیارد ریال جهت خریداری تجهیزات مورد نیاز تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: با اولویت روستاهای پر مخاطره در بخش مرکزی، اشترینان و شیروان حدود ۲۰ کیلومتر از دیوارههای رودخانههای اصلی و نهرها روستاهای شهرستان دچار فرسایش شدید، شکستگی و ریزش دیوارهها شدهاند که این آسیبها احتمال وقوع سیلابهای ثانویه و تخریب اراضی مسکونی را به میزان ۷۰ درصد افزایش داده است.
معاون استاندار لرستان اضافه کرد: براین اساس هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای عملیات بتنریزی، نصب گابیون و تثبیت دیوارههای حایل مطابق با استانداردها جهت پیشگیری از هرگونه خسارات جانی و مالی با قید فوریت لازم است.
ولدی افزود: برآورد اولیه اداره جهاد کشاورزی شهرستان حاکی از تخریب ۵۰ دهنه از پلها و آبگذرهای مهم روستایی و ۲۵ کیلومتر از جادههای بین مزارع بوده که با توجه به عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، از اعتبارات ستاد مدیریت بحران مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال جهت بازسازی راههای روستایی، تعمیر پلها و رفع نقاط پرخطر اختصاص یابد.