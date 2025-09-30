به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی هندیجان گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت و امنیت و آرامش محله، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی از دپوی سوخت قاچاق در یکی از نقاط شهرستان مطلع شدند بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ فرج سودانی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضایی در یک اقدام غافلگیرانه، بیش از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

وی با بیان این که کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.