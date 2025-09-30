به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطا زاده از برداشت حدود ۱۰ هزار تن لیمو از باغات شهرستان خبر داد و افزود: محصول لیموترش شهرستان به استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، تهران و مصرف داخلی استان ارسال می شود.

رئیس جهاد کشلورزی گچساران مرغوبیت محصول، طعم عالی، رنگ مناسب و ماندگاری آب لیموی گچساران از مزایای این محصول دانست و اظهار داشت: روستا های کلاغ نشین، پاکوه، بید زرد، امامزاده حعفر و آب توت از عمده مناطق تولید لیمو در این شهرستان است.

وی از کاهش برداشت لیمو شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال به دلیل سرما زدگی ۵۰ تا ۷۰ درصد از میزان تولید لیمو نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

عطازاده افزود: برداشت لیمو در شهرستان بیش از ۲ هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.