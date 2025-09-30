مراسم چهلمین روز درگذشت استاد برجسته نگارگری ایران، محمود فرشچیان، با نقاره‌زنی خادمان امام رضا بر سر مزار این مینیاتوریست بزرگ همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در این مراسم با اشاره به جایگاه فراملی این هنرمند برجسته نگارگر گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این نگارگر نامدار ایرانی مردم داری بود.

سیدین نیا با تاکید بر اینکه امروز مردم با حضور در آرامگاه استاد فرشچیان یاد وخاطره این هنرزمند ارزشمند را گرامی داشتند، افزود: نام ویاد این استاد نامی ایرانی همواره در تاریخ ویاد مردم جاودانه خواهند ماند و آثار ایشان همچون تابلو عصر عاشورا و نگارگری‌های ضریح مطهر امام رضا (ع) همیشه ماندگار است.

وی گفت: انتخاب آرامگاه استاد فرشچیان در مسجد لنبان، نشان‌دهنده پیوندی عمیق میان هنر، عرفان و ایمان است.

سید مهدی سیدین‌نیا افزود: این آرامگاه، نه فقط محلی برای دفن بزرگان هنر و عرفان، بلکه عرصه‌ای موقوفه و مقدس از مسجد لنبان اصفهان است؛ مسجدی که مردم با نیتی پاک و الهی زمین‌های زیادی را وقف آن کرده‌اند. مسجد لنبان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه این مسجد قدمگاه امام حسن مجتبی (ع) است و مرحوم نخودکی دو مرتبه در این مسجد با امام زمان (عج) دیدار داشته‌اند و همین پیوند معنوی، جایگاه آن را از دیگر مساجد متمایز می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از این زمین‌های وقف‌شده، همان قطعه‌ای است که آرامگاه استاد فرشچیان و صائب تبریزی در آن جای گرفته است. صائب تبریزی، شاعری درخشان و عارفی نامدار است که همچون ستاره‌ای در آسمان فرهنگ و ادب این سرزمین می‌درخشد.

در این آیین یکی شاعران اصفهانی سروده‌ای در مدح این هنرمند برجسته نگارگر قرائت کرد.