وصول ۸۷ درصدی درآمدهای پیش بینی شده در ۶ ماهه اول سال

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد؛

. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طاهر شریف پور افزود: با توجه به جدول درآمدی قانون بودجه، مصوب درآمد استان کهگیلویه و بویر احمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در شش ماهه به مبلغ ۱۶/۳۵۸/۰۰۰ میلیون ریال بوده که میزان تحقق یافته در شش ماهه، ۸۷ درصد درآمد پیش بینی شده است

شریف پور افزود: درآمدهای استان کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته است.