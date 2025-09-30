به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان فردیس برگزار شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ارتش برگزار شد. در این یادواره، مقام والای شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران که در راه دفاع از تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد.

در بخش پایانی مراسم، از خانواده‌های شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران که ساکن شهرستان فردیس هستند، تقدیر به عمل آمد. این تقدیر به منظور تجلیل از فداکاری‌ها و ایثار خانواده‌هایی بود که عزیزترین سرمایه خود را در راه دفاع از میهن اسلامی تقدیم کرده‌اند.