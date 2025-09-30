پخش زنده
فیلم کوتاه مستند «مقام دولا» گناباد به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر گناباد گفت: فیلم کوتاه مستند «مقام دولا» به کارگردانی بهجت داودی به بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
علی اکبر اسماعیلی افزود: مستند کوتاه «مقام دولا» که از تولیدات انجمن سینمای جوان گناباد است، روایتی است از زندگی و میراث هنری زنده یاد استاد ذوالفقار بیتانه؛ هنرمندی که با عشق و پایداری، مقامهای موسیقی منطقه فردوس را زنده نگه داشت و آن را به نسلهای آینده سپرد.
وی گفت:بهجت داودی نویسنده و کارگردان، محمدصادق دهقان پور تهیهکننده و تدوینگر، علی محمد خانیکی فیلمبردار، حسین بختیاری دستیار تصویر، عفت عجم دستیار کارگردان این اثر بوده اند.
وی افزود:رحیم قارونی اصلاح رنگ: مصطفی ابردار صداگذاری، طیب نجفیان صدابردار، مصطفی نصیزی گفتار متن، تارخ اردشیری و طلا بهادری گویندگان این فیلم بوده اند.
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.